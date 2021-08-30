Экс-форвард «Зенита» и ЦСКА продолжит карьеру в АПЛ

Нападающий китайского «Далянь Про» Саломон Рондон близок к переходу в «Эвертон», передаёт Sky Sports. Сообщается, что о трансфере может быть объявлено уже в ближайшее время.

По данным источника, в трансфере заинтересован главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес, который знаком с нападающим по совместной работе в китайском клубе. Также в английском клубе ищут замену нападающему Мойзе Кину, который в ближайшее время должен стать игроком «Ювентуса».

Напомним, что в России Рондон известен по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. Также он играл за английские «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».