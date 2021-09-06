Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Турции

«Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Хамесу Родригесу, передаёт Foot Mercato. По данным источника, турецкий клуб уже вступил в переговоры с окружением футболиста.

Сообщается, что «Истанбул Башакшехир» хочет взять Хамеса в аренду на один сезон. Пока неизвестно, захочет ли сам колумбиец переходить в клуб из Турции.

Напомним, что Хамес стал игроком «Эвертона» в 2020 году, перейдя из «Реала» на правах свободного агента. Ранее стало известно, что он не входит в планы нового главного тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса. Также сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Зените».