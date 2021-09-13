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Премьер-лига

«Эвертон» догнал лидеров, забив 3 гола за 7 минут в ворота «Бёрнли»

13 Сентября 2021 • 23:52 Комментировать
Эвертон
3:1
Бёрнли
окончен

В понедельник в Премьер-лиге был сыгран заключительный матч четвёртого тура. «Эвертон» играл против «Бёрнли» и не был на голову сильнее аутсайдера, тем не менее, пропустив гол от Бена Ми во втором тайме, смог быстро ответить тремя мячами всего за семь минут - 3:1. В команде Рафаэля Бенитеса забивали Майкл Кин, Андрос Таунсенд и Демарай Грэй.

«Эвертон» с 10 очками лидирует в АПЛ вместе с «МЮ», «Ливерпулем» и «Челси».

Протокол игры  
Эвертон 3:1 Бёрнли
    54' Ми Бен (0:1)
(1:1) Кин Майкл 60'    
(2:1) Таунсенд Андрос 65'    
(3:1) Грэй Демарай 67'    
Пикфорд Джордан Мина Йерри Годфри Бен   61' (Гомеш Андре (   61') Кин Майкл Коулмэн Шеймус Аллан Маркес Дукуре Абдулай Динь Люка Таунсенд Андрос   53' Ришарлисон   81' (Рондон Саломон (   81') Грэй Демарай   88' (Айуоби Алекс (   88')
Запасные: Бегович Асмир Дэвис Том Гбамин Жан-Филипп Кенни Джонджо Холгейт Мэйсон Гордон Энтони
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Гудмундссон Йоханн   76' (Леннон Аарон (   76') Браунхилл Джош   47' Вествуд Эшли Макнил Дуайт Вуд Крис   86' (Родригес Джей (   86') Барнс Эшли   76' (Выдра Матей (   76')
Запасные: Томас Бобби Питерс Эрик Корк Джек Корне Максвелл Хенесси Уэйн Бардсли Филипп
13 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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окончен Эвертон 3:1 Бёрнли
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