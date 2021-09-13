«Эвертон» догнал лидеров, забив 3 гола за 7 минут в ворота «Бёрнли»

В понедельник в Премьер-лиге был сыгран заключительный матч четвёртого тура. «Эвертон» играл против «Бёрнли» и не был на голову сильнее аутсайдера, тем не менее, пропустив гол от Бена Ми во втором тайме, смог быстро ответить тремя мячами всего за семь минут - 3:1. В команде Рафаэля Бенитеса забивали Майкл Кин, Андрос Таунсенд и Демарай Грэй.

«Эвертон» с 10 очками лидирует в АПЛ вместе с «МЮ», «Ливерпулем» и «Челси».