«Эвертон» догнал лидеров, забив 3 гола за 7 минут в ворота «Бёрнли»

В понедельник в Премьер-лиге был сыгран заключительный матч четвёртого тура. «Эвертон» играл против «Бёрнли» и не был на голову сильнее аутсайдера, тем не менее, пропустив гол от Бена Ми во втором тайме, смог быстро ответить тремя мячами всего за семь минут - 3:1. В команде Рафаэля Бенитеса забивали Майкл Кин, Андрос Таунсенд и Демарай Грэй.
«Эвертон» с 10 очками лидирует в АПЛ вместе с «МЮ», «Ливерпулем» и «Челси».
Протокол игры
|54' Ми Бен (0:1)
|(1:1) Кин Майкл 60'
|(2:1) Таунсенд Андрос 65'
|(3:1) Грэй Демарай 67'
Пикфорд Джордан • Мина Йерри • Годфри Бен 61' ( Гомеш Андре ( 61') • Кин Майкл • Коулмэн Шеймус • Аллан Маркес • Дукуре Абдулай • Динь Люка • Таунсенд Андрос • 53'Ришарлисон 81' ( Рондон Саломон ( 81') • Грэй Демарай 88' ( Айуоби Алекс ( 88')
Запасные: Бегович Асмир • Дэвис Том • Гбамин Жан-Филипп • Кенни Джонджо • Холгейт Мэйсон • Гордон Энтони
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Гудмундссон Йоханн 76' ( Леннон Аарон ( 76') • Браунхилл Джош • 47'Вествуд Эшли • Макнил Дуайт • Вуд Крис 86' ( Родригес Джей ( 86') • Барнс Эшли 76' ( Выдра Матей ( 76')
Запасные: Томас Бобби • Питерс Эрик • Корк Джек • Корне Максвелл • Хенесси Уэйн • Бардсли Филипп
13 сентября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).