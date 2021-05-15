Гвардиола: «Мы счастливы за Карсона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (4:3).

«Мы играли против соперника, который всей командой стоит в своей штрафной, они обороняются очень глубоко. Мы атаковали хорошо, но пропустили три гола, есть над чем работать.

Торрес? Три гола – это невероятно. Он является молодым футболистом, который здорово реализует свои шансы. Хороший игрок.

Карсон? Мы очень счастливы за него. Скотт является важным футболистом для нас, настоящий лидер, сегодня был именно тот день, когда мы могли дать возможность ему сыграть», - цитирует испанского специалиста BBC.