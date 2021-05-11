Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Фернандиньо: «Горжусь нашим достижением»

11 Мая 2021, 23:24,

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо высказался о чемпионстве.

«Я очень рад и горжусь нашим достижением. Английская Премьер-лига – самый сложный турнир в мире, здесь не бывает легких игр. Это очень многое значит для меня и всей команды», - цитирует Фернандиньо журналист Саймон Байковский в «Твиттере».

36-летний бразильский футболист сыграл 33 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт Фернандиньо с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года, сегодня в СМИ появилась информация, что полузащитник продлит контракт с английским клубом.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо
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