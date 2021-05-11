Гвардиола: «Это был самый сложный трофей»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в английской Премьер-лиге.

«Это был самый сложный трофей. Мы всегда запомним этот сезон за то, как нам удалось добиться этого успеха», - цитирует Гвардиолу Джек Гоган в «Твиттере».

Отметим, что «горожане» официально стали чемпионами после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» (1:2).

Подопечным Гвардиолы ещё предстоит сыграть один из самых важных матчей в нынешнем сезоне, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сразится с «Челси», встреча состоится в субботу, 29 мая, стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.