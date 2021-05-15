«Манчестер Сити» одержал 12 гостевых побед подряд – это рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» (4:3) в 36-м туре английской Премьер-лиги.

Таким образом, «горожане» одержали 12 гостевых побед подряд в чемпионате Англии, установив рекорд по этому показателю.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом по итогам нынешнего сезона, за два тура до конца английской Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы опережают «Манчестер Юнайтед», идущий вторым, на тринадцать зачетных баллов. Отметим, что «горожанам» предстоит сыграть и в финале Лиги чемпионов, где противостоять им будет лондонский «Челси», встреча запланирована на 29 мая.