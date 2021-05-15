Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Сити» одержал 12 гостевых побед подряд – это рекорд АПЛ

15 Мая 2021, 00:17,

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» (4:3) в 36-м туре английской Премьер-лиги.

Таким образом, «горожане» одержали 12 гостевых побед подряд в чемпионате Англии, установив рекорд по этому показателю.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом по итогам нынешнего сезона, за два тура до конца английской Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы опережают «Манчестер Юнайтед», идущий вторым, на тринадцать зачетных баллов. Отметим, что «горожанам» предстоит сыграть и в финале Лиги чемпионов, где противостоять им будет лондонский «Челси», встреча запланирована на 29 мая.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Vincehat
15 Мая 2021, 01:06

alt.com

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола