​Гвардиола: «Клопп сделал меня лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу поздравлений с чемпионством от своих коллег.

«Я очень ценю поздравления Юргена Клоппа и Карло Анчелотти. Пока что я не отвечал, но я сделаю это сегодня. Я очень ценю их слова – восхищаюсь этими тренерами.

Клопп был для меня источником вдохновения. Он сделал меня лучше из-за своих «Боруссии» в Германии и «Ливерпуля» в Англии. Я говорю огромное спасибо и ценю его, как и Карло», - сказал Гвардиола журналистам во время пресс-конференции.

В пятницу, 14 мая, «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Ньюкасла».