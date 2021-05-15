Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карсон – о дебюте за «Манчестер Сити»: «Я наслаждался каждой минутой на поле»

15 Мая 2021, 00:40,

Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон поделился эмоциями от дебюта за «горожан» в матче с «Ньюкаслом» (4:3).

«Я наслаждался каждой минутой после возвращения на поле. Рад, что в итоге мы победили. Думаю, что в какой-то момент я забыл, каково это играть в официальных матчах. К сожалению, ни фанаты, ни моя семья не смогли присутствовать на трибунах, но это ещё один прекрасный момент в моей карьере.

Работа с Гвардиолой? Это нечто невероятное. Он не похож на тех, с кем я работал раньше. Гвардиола является гением тактики, всё просто», - цитирует Карсона BBC.

35-летний голкипер появился на поле в английской Премьер-лиге впервые за 3645 дней.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Скотт Карсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола