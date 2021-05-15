Карсон – о дебюте за «Манчестер Сити»: «Я наслаждался каждой минутой на поле»

Голкипер «Манчестер Сити» Скотт Карсон поделился эмоциями от дебюта за «горожан» в матче с «Ньюкаслом» (4:3).

«Я наслаждался каждой минутой после возвращения на поле. Рад, что в итоге мы победили. Думаю, что в какой-то момент я забыл, каково это играть в официальных матчах. К сожалению, ни фанаты, ни моя семья не смогли присутствовать на трибунах, но это ещё один прекрасный момент в моей карьере.

Работа с Гвардиолой? Это нечто невероятное. Он не похож на тех, с кем я работал раньше. Гвардиола является гением тактики, всё просто», - цитирует Карсона BBC.

35-летний голкипер появился на поле в английской Премьер-лиге впервые за 3645 дней.