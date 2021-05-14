35-летний Карсон дебютирует за «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом»

Сегодня, 14 мая, «Ньюкасл» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поел «Манчестер Сити».

В стартовом составе «горожан» на поле выйдет голкипер Скотт Карсон, это первый матч 35-летнего англичанина в составе «Манчестер Сити».

«Вчера тренер вратарей сказал мне, что я сыграю с «Ньюкаслом» с первых минут. Если честно, я думал, что уже больше никогда не сыграю в английской Премьер-лиге, но я не сдавался и много работал. Конечно, был удивлён, когда узнал, что сыграю сегодня», - цитирует Карсона Football Daily.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.