​Гвардиола похвалил Зинченко

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09 Мая 2021, 11:44,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил футболиста команды Александра Зинченко.
«Зинченко многое преодолел, чтобы оказаться в «Манчестер Сити». Он мог уйти, но сказал: «Нет, я хочу остаться здесь». Это много значит. Алекс – парень, который раньше играл на другой позиции, но он никогда не жалуется.
В качестве левого защитника Зинченко противостоит Салаху, Рэшфорду, ди Марии – очень сложным соперникам. Но он не ошибается. Он исключительно владеет мячом, мы это знаем», - приводит слова Гвардиолы Goal.com.
В нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 29 матчей и отметился двумя голевыми пасами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко