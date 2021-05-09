​Гвардиола похвалил Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил футболиста команды Александра Зинченко.

«Зинченко многое преодолел, чтобы оказаться в «Манчестер Сити». Он мог уйти, но сказал: «Нет, я хочу остаться здесь». Это много значит. Алекс – парень, который раньше играл на другой позиции, но он никогда не жалуется.

В качестве левого защитника Зинченко противостоит Салаху, Рэшфорду, ди Марии – очень сложным соперникам. Но он не ошибается. Он исключительно владеет мячом, мы это знаем», - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

В нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 29 матчей и отметился двумя голевыми пасами.