Лингард и Брюс – лучшие в АПЛ в апреле

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила имена лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам апреля.

Лучшим игроком чемпионата Англии в прошлом месяце признан Джесси Лингард, который выступает за «Вест Хэм» на правах аренды, принадлежа «Манчестер Юнайтед». В четырёх апрельских матчах АПЛ Лингард забил 4 гола и отдал 1 результативный пас на партнёра.

Лучшим же тренером АПЛ в апреле стал Стив Брюс, возглавляющий «Ньюкасл». В апреле «сороки» обыграли «Бёрнли» и «Вест Хэм», а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». «Ньюкасл» гарантировал себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.