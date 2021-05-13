​Де Брёйне не сыграет с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пропустит пятничный матч английской Премьер-лиги против «Ньюкасла». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

«Де Брёйне поправляется. Он вернётся к тренировкам, когда будет в хорошей форме», - приводит слова Гвардиолы BBC на своём сайте.

Ранее Кевин де Брёйне пропустил матч чемпионата против «Челси» по причине мышечной усталости.

«Манчестер Сити» оформил титул чемпиона Англии, но в этом сезоне у команды Хосепа Гвардиолы будет ещё один важный матч – финал Лиги чемпионов против «Челси» 29 мая.