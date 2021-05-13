​Де Брёйне не сыграет с «Ньюкаслом»

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13 Мая 2021, 16:34,
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пропустит пятничный матч английской Премьер-лиги против «Ньюкасла». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
«Де Брёйне поправляется. Он вернётся к тренировкам, когда будет в хорошей форме», - приводит слова Гвардиолы BBC на своём сайте.
Ранее Кевин де Брёйне пропустил матч чемпионата против «Челси» по причине мышечной усталости.
«Манчестер Сити» оформил титул чемпиона Англии, но в этом сезоне у команды Хосепа Гвардиолы будет ещё один важный матч – финал Лиги чемпионов против «Челси» 29 мая.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне