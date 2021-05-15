Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Торрес – о хет-трике в ворота «Ньюкасла»: «Я очень счастлив»

15 Мая 2021, 00:23,

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес, оформивший хет-трик в ворота «Ньюкасла» (4:3), прокомментировал победу в сегодняшнем матче.

«Это была невероятная неделя, мы выиграли английскую Премьер-лигу, а я оформил хет-трик. Очень счастлив. Стараюсь становиться лучше с каждым днём, продолжаю учиться у партнёров по команде и главного тренера. Буду усердно работать и готовиться к финалу Лиги чемпионов», - цитирует Торреса Sky Sports.

21-летний испанец сыграл 34 матча за «горожан» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Торрес перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом из «Валенсии».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Ферран Торрес
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