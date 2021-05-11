​«Манчестер Сити» хочет сохранить Фернандиньо ещё на сезон

В начале мая Фернандиньо исполнилось 36 лет, но бразильский полузащитник по-прежнему показывает высокий уровень, когда выходит на поле в составе «Манчестер Сити». Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, английский клуб начал переговоры о продлении контракта с Фернандиньо ещё на один сезон.

За последние годы Фернандиньо, выступающий за «Манчестер Сити» с 2013 года после перехода из «Шахтёра», неоднократно продлевал контракт с «горожанами».

В 33 матчах сезона 2020/2021 Фернандиньо забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров по команде.