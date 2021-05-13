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​Гвардиола – о праздновании чемпионства: «Лучшим был момент, когда привезли пиццу»

13 Мая 2021, 16:54,

В четверг рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами. У тренера спросили, как «горожане» отметили оформление титула чемпиона Англии.

Напомним, «Манчестер Сити» оказался недосягаемым на вершине турнирной таблицы, когда «Лестер» во вторник обыграл «Манчестер Юнайтед».

«Это было здорово. Обычно неожиданные вечеринки самые приятные. Мы собрались все вместе, не разрушая наш «пузырь» эпидемиологической безопасности. Мы немного выпивали, танцевали, обнимались. В 23:30 привезли пиццу, и это был лучший момент того вечера.

Английские вечеринки – это просто алкоголь, без еды. Я не знаю, почему. Так что когда привезли пиццу, это был лучший момент», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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