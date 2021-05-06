Ван дер Сар намекнул на возвращение в Манчестер

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар не исключил вероятность возможного возвращения на «Олд Траффорд» в следующем году.

Сейчас ван дер Сар занимает должность главного исполнительного директора в голландском «Аяксе». По информации Strasport, исполнительному директору «МЮ» Эду Вудворду ничего не оставалось, кроме как уйти в отставку после выхода всех английских клубов из Суперлиги.

Напомним, что после создания Суперлиги и вступления в турнир британских клубов вспыхнула волна протестов среди болельщиков. Эд Вудворд покинет «Манчестер Юнайтед» в январе следующего года.