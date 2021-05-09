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Гринвуд – о волевой победе над «Астон Виллой»: «Сульшер поговорил с нами в перерыве - это сыграло ключевую роль»

09 Мая 2021, 18:40,

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд высказался о волевой победе над «Астон Виллой» (3:1).

«Мы стали играть гораздо лучше во втором тайме. Сульшер поговорил с нами в перерыве, думаю, что это сыграло ключевую роль. Играть за основной состав такого клуба и забивать важные голы – это очень важно для меня.

Поражение «Манчестер Сити»? Мы просто сосредотачиваемся на себе и готовимся к ближайшему матчу. Хотим набрать как можно больше очков и продолжать оказывать давление на «Манчестер Сити», - цитирует молодого форварда BBC.

Гринвуд сыграл 28 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Мэйсон Гринвуд
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