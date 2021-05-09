Магуайр получил травму в матче с «Астон Виллой»

Сегодня, 9 мая, «Манчестер Юнайтед» в рамках 39 тура английской Премьер-лиги играет в гостях против «Астон Виллы».

На 75-й минуте встречи в верховой борьбе травму получил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, буквально через несколько минут вместо него на поле появился Эрий Байи.

До конца основного времени осталось пять минут, «Манчестер Юнайтед» ведёт со счётом 2:1. Стоит отметить, что после первого тайма подопечные Сульшера уступали в счёте.

28-летний Магуайр сыграл 51 матч за «манкунианцев» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.