Смит – о пенальти в матче с «Манчестер Юнайтед»: «Жалкое решение»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит остался недоволен решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Я не думаю, что кто-то понимает решение арбитра, все в шоке. Вчера Стерлингу били по ногам 4 или 5 раз, но пенальти не ставили, а сегодня одно касание и одиннадцатиметровый – это жалкое решение для меня. Похожая ситуация была и в прошлом сезоне на «Олд Траффорд», - цитирует Смита Sky Sports.

После 34 туров «Астон Вилла» расположилась в середине турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» продолжает занимать второе место.