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Смит – о пенальти в матче с «Манчестер Юнайтед»: «Жалкое решение»

09 Мая 2021, 19:41,

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит остался недоволен решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Я не думаю, что кто-то понимает решение арбитра, все в шоке. Вчера Стерлингу били по ногам 4 или 5 раз, но пенальти не ставили, а сегодня одно касание и одиннадцатиметровый – это жалкое решение для меня. Похожая ситуация была и в прошлом сезоне на «Олд Траффорд», - цитирует Смита Sky Sports.

После 34 туров «Астон Вилла» расположилась в середине турнирной таблице английской Премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» продолжает занимать второе место.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Дин Смит
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Комментарии (1)
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0
Соломон
09 Мая 2021, 20:01

Чертовски видать хорош "план" у мистера Смита однако...Вчера Стерлингу как раз поставили пеночку за легкое касание Гилмора, в отличие от фиксации такого же легкого касания после которого Кристенсен так и не смог продолжить игру, мало того, "благородный" рефери даже не дал сделать вынужденную замену, после чего и был поставлен таки то самый пенальт, про который почему-то не говорит Дин. Может он попутал его с Вернером которому как раз безнаказанно и хреначили по ногам, и между прочим тот самый Стерлинг должен был удалятся еще в первом тайме за откровенную грубость двумя ногами. А случай с Зума рассматривали с помощью VAR почти под микроскопом, но даже таким "последовательным" арбитрам как Тейлор, стало ясно что Стерлингу, надо работать над нырками более эффективно

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