Шоу: «Мы уступали 0:1 после первого тайма, но были спокойны»

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09 Мая 2021, 18:24,
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал волевую победу над «Астон Виллой» (3:1).
«Мы уступали со счётом 0:1 после первого тайма, но были спокойны, потому что уже не в первый раз оказались в такой ситуации. Во второй половине мы заиграли гораздо лучше, но нельзя каждый матч проваливать первый тайм.
Поражение «Манчестер Сити»? Мы сосредотачиваемся на своих играх, а когда видим, что «Манчестер Сити» уступил, то начинаем ещё больше жалеть о тех очках, которые мы упустили по ходу сезона», - цитирует Шоу Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на 10 зачетных баллов, при этом подопечные Сульшера сыграли на матч меньше.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Люк Шоу