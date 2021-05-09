Шоу: «Мы уступали 0:1 после первого тайма, но были спокойны»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал волевую победу над «Астон Виллой» (3:1).

«Мы уступали со счётом 0:1 после первого тайма, но были спокойны, потому что уже не в первый раз оказались в такой ситуации. Во второй половине мы заиграли гораздо лучше, но нельзя каждый матч проваливать первый тайм.

Поражение «Манчестер Сити»? Мы сосредотачиваемся на своих играх, а когда видим, что «Манчестер Сити» уступил, то начинаем ещё больше жалеть о тех очках, которые мы упустили по ходу сезона», - цитирует Шоу Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на 10 зачетных баллов, при этом подопечные Сульшера сыграли на матч меньше.