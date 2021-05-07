Сульшер ответил на вопрос о контракте Кавани

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о ситуации с контрактом нападающего Эдинсона Кавани.

«У нас нет ограничений по времени, некуда спешить, но чем больше голов он будет забивать, тем больше вероятность, что он вновь захочет испытать это чувство и решит остаться в «Манчестер Юнайтед». Давайте поговорим об этом на следующей неделе, всё может измениться», - цитирует Сульшера BBC.

34-летний уругвайский форвард сыграл 34 матча за «манкунианцев» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт Кавани с клубом истекает 30 июня 2021 года.