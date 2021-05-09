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Сульшер: «Всегда сложно играть после матча в еврокубках»

09 Мая 2021, 19:57,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался доволен результатом матча с «Астон Виллой» (3:1).

«Очень рад сегодняшней победе, всегда сложно играть после матча в еврокубках, мы приехали домой только утром в пятницу. Отличная реакция команды на пропущенный гол, не могу винить ребят за такую игру в первом тайме.

Поражение «Манчестер Сити»? Это хорошо, нам не придётся видеть на улицах празднования фанатов «Манчестер Сити». Постараемся отложить их чемпионство», - цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» отстает от «Манчестер Сити» на десять зачетных баллов, при этом «манкунианцы» имеют матч в запасе.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Астон Вилла
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