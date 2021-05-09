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«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу в Бирмингеме

09 Мая 2021, 18:04,

В матче 35-го тура «Астон Вилла» играла против «Манчестер Юнайтед» и была сильнее в первом тайме после гола Бертрана Траоре на 24-й минуте. Сразу после перерыва с интервалом  в четыре минуты отличились Бруну Фернандеш и Мэйсон Гринвуд. Незадолго до финального свистка точку поставил Эдинсон Кавани - 3:1. «МЮ» закрепился на втором месте с отрывом в 6 очков от ближайшего соперника.

Протокол игры  
Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед
(1:0) Траоре Бертран 24'    
    52' Фернандеш Бруну (1:1)
    56' Гринвуд Мэйсон (1:2)
    87' Кавани Эдинсон (1:3)
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Соарес Дуглас   65' (Рамси Джакоб (   65') Макгинн Джон   79' Траоре Бертран Баркли Росс   78' (Уэсли Мораес (   78') Эль-Гази Анвар   78' (Дэвис Кинан (   78') Уоткинс Олли   45'   89'
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед Чуквуэмека Карни Хитон Том Jaden Philogene-Bidace Накамба Марвелус Хаус Кортни
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   67'   78' (Байи Эрик (   78') Шоу Люк Мактоминай Скотт Фред Сантос Гринвуд Мэйсон   65' (Кавани Эдинсон (   65') Фернандеш Бруну   86' (Матич Неманья (   86') Погба Поль Рэшфорд Маркус
Запасные: Мата Хуан Уильямс Брендон Ван де Бек Донни Де Хеа Давид Теллес Алекс Туанзебе Аксел
09 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла
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Комментарии (15)
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0
Ярик
09 Мая 2021, 19:46
Я уже и забыл, что когда-то в мю бегал мальчик с грустной физиономией. Спасибо, Матадор, что на старости лет показываешь как должен выглядеть настоящий бомбардир.
1
Underdog
09 Мая 2021, 19:03

Думал выйдут номер отбывать,ведь в сезоне всё решено,а до финала ещё далеко...
Но рад был ошибиться.
Эх, если бы не Шеффилд,Ньюкасл,Вест бром и кто там ещё,то сезон был бы суперский.

1
Element-22
09 Мая 2021, 19:14

Ньюкасл оба раза обыграли - 3:1 и 4:1 )) там ещё Ван Биссака пушку разрядил ))
проигрывали из тех, кому не должны были, только Пэлас и Шеффилду, что в принципе нормально для сезона в столь неадекватном графике. но теперь, надеюсь, ты со мной согласишься, что командами среднего уровня стали играть в разы лучше)

0
Underdog
09 Мая 2021, 19:51

Ну на счёт Ньюкасла то ты придрался))) Ты ведь понял,что я имел ввиду))) ладно,не придрался а поправил)))
Конечно соглашусь. Наконец-то во второй половине сезона научились вскрывать команды у которой оборона слишком низко. Надеюсь эта тенденция сохранится и на след сезон и МЮ вклинится наконец в борьбу за чемпионство.
Но вот матчи с Ромой показали,что защита хромает.
Кста,по поводу финала ЛЕ. Терзают смутные сомнения-испашки очень опасны в ЛЕ(Сосьедад это как исключение)
На данный момент оптимизма более чем достаточно.

Element-22
09 Мая 2021, 19:53

Комментарий был удален

0
Underdog
09 Мая 2021, 19:58

Теллес очень удачная покупка. Я не стебусь. Ведь с его приобретением пришлось Шоу браться за голову)))

0
Misha_diablo_football
09 Мая 2021, 18:29

Вот этот Му-му чуточку похож на старый добрый МЮ...

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1
kalibr
09 Мая 2021, 18:29

А Эдинсон то поинтереснее Ибры будет!!! Ман Ю дураками будут, если контракт не продлят!

0
Element-22
09 Мая 2021, 18:27

у Маги 72 матча подряд в АПЛ. если этот кремень не смог продолжить игру, боюсь, дело плохо... через двое суток Лестер, а ещё через двое - Ливерпуль. выходить на них с Байи - стрелять себе в ногу...

0
fireland
09 Мая 2021, 18:40

А что с ним случилось ? Я матч не смотрел. Вы там это, не подкачайте. Особенно с Лестером )

0
Element-22
09 Мая 2021, 18:47

Уоткинс на ровном месте влетел в Магу, тот вроде поднялся, но затем опять присел.

0
snk6565
09 Мая 2021, 18:38

По сути нужен положительный результат с Лестером...а ливер уже не принципиально...хотя...МЮ - Ливер о чем это я))))))

0
Element-22
09 Мая 2021, 18:16

31 очко в АПЛ МЮ набрал, уступая по ходу матчей. спасибо Уле, что вернул ДНК клуба! теперь об этом можно смело говорить :)

1
snk6565
09 Мая 2021, 18:14

Как в старые добрые...первый тайм можно не смотреть, вся веселуха все равно во втором...это уже которая по счету волевая на чужом поле???)))

0
Element-22
09 Мая 2021, 18:13

все 3 гола на загляденье! как Погба умело отработал корпусом, вынудив сфолить Луиза; как Гриня отправил одним движением тела Мингса в буфет; и ... просто Кавани. просто король штрафной площадки. как он двигается, как ищет зоны... GGMU!!!

2
CELTIC FROST
09 Мая 2021, 18:09

хе-хе))

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