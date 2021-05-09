«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу в Бирмингеме

В матче 35-го тура «Астон Вилла» играла против «Манчестер Юнайтед» и была сильнее в первом тайме после гола Бертрана Траоре на 24-й минуте. Сразу после перерыва с интервалом в четыре минуты отличились Бруну Фернандеш и Мэйсон Гринвуд. Незадолго до финального свистка точку поставил Эдинсон Кавани - 3:1. «МЮ» закрепился на втором месте с отрывом в 6 очков от ближайшего соперника.