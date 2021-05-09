«Манчестер Юнайтед» добыл волевую победу в Бирмингеме

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09 Мая 2021, 18:04,
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В матче 35-го тура «Астон Вилла» играла против «Манчестер Юнайтед» и была сильнее в первом тайме после гола Бертрана Траоре на 24-й минуте. Сразу после перерыва с интервалом в четыре минуты отличились Бруну Фернандеш и Мэйсон Гринвуд. Незадолго до финального свистка точку поставил Эдинсон Кавани - 3:1. «МЮ» закрепился на втором месте с отрывом в 6 очков от ближайшего соперника.
Протокол игры
|(1:0) Траоре Бертран 24'
|52' Фернандеш Бруну (1:1)
|56' Гринвуд Мэйсон (1:2)
|87' Кавани Эдинсон (1:3)
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Соарес Дуглас 65' ( Рамси Джакоб ( 65') • Макгинн Джон • 79'Траоре Бертран • Баркли Росс 78' ( Уэсли Мораес ( 78') • Эль-Гази Анвар 78' ( Дэвис Кинан ( 78') • Уоткинс Олли 45' 89'
Запасные: Эль-Мухамади Ахмед • Чуквуэмека Карни • Хитон Том • Jaden Philogene-Bidace • Накамба Марвелус • Хаус Кортни
Хендерсон Дин • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри 67' 78' ( Байи Эрик ( 78') • Шоу Люк • Мактоминай Скотт • Фред Сантос • Гринвуд Мэйсон 65' ( Кавани Эдинсон ( 65') • Фернандеш Бруну 86' ( Матич Неманья ( 86') • Погба Поль • Рэшфорд Маркус
Запасные: Мата Хуан • Уильямс Брендон • Ван де Бек Донни • Де Хеа Давид • Теллес Алекс • Туанзебе Аксел
09 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Астон Вилла
Думал выйдут номер отбывать,ведь в сезоне всё решено,а до финала ещё далеко...
Но рад был ошибиться.
Эх, если бы не Шеффилд,Ньюкасл,Вест бром и кто там ещё,то сезон был бы суперский.
Ньюкасл оба раза обыграли - 3:1 и 4:1 )) там ещё Ван Биссака пушку разрядил ))
проигрывали из тех, кому не должны были, только Пэлас и Шеффилду, что в принципе нормально для сезона в столь неадекватном графике. но теперь, надеюсь, ты со мной согласишься, что командами среднего уровня стали играть в разы лучше)
Ну на счёт Ньюкасла то ты придрался))) Ты ведь понял,что я имел ввиду))) ладно,не придрался а поправил)))
Конечно соглашусь. Наконец-то во второй половине сезона научились вскрывать команды у которой оборона слишком низко. Надеюсь эта тенденция сохранится и на след сезон и МЮ вклинится наконец в борьбу за чемпионство.
Но вот матчи с Ромой показали,что защита хромает.
Кста,по поводу финала ЛЕ. Терзают смутные сомнения-испашки очень опасны в ЛЕ(Сосьедад это как исключение)
На данный момент оптимизма более чем достаточно.
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Теллес очень удачная покупка. Я не стебусь. Ведь с его приобретением пришлось Шоу браться за голову)))
Вот этот Му-му чуточку похож на старый добрый МЮ...
А Эдинсон то поинтереснее Ибры будет!!! Ман Ю дураками будут, если контракт не продлят!
у Маги 72 матча подряд в АПЛ. если этот кремень не смог продолжить игру, боюсь, дело плохо... через двое суток Лестер, а ещё через двое - Ливерпуль. выходить на них с Байи - стрелять себе в ногу...
А что с ним случилось ? Я матч не смотрел. Вы там это, не подкачайте. Особенно с Лестером )
Уоткинс на ровном месте влетел в Магу, тот вроде поднялся, но затем опять присел.
По сути нужен положительный результат с Лестером...а ливер уже не принципиально...хотя...МЮ - Ливер о чем это я))))))
31 очко в АПЛ МЮ набрал, уступая по ходу матчей. спасибо Уле, что вернул ДНК клуба! теперь об этом можно смело говорить :)
Как в старые добрые...первый тайм можно не смотреть, вся веселуха все равно во втором...это уже которая по счету волевая на чужом поле???)))
все 3 гола на загляденье! как Погба умело отработал корпусом, вынудив сфолить Луиза; как Гриня отправил одним движением тела Мингса в буфет; и ... просто Кавани. просто король штрафной площадки. как он двигается, как ищет зоны... GGMU!!!
хе-хе))