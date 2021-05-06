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Фернандеш рассказал, что больше всего ценит в Кавани

06 Мая 2021, 20:38,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш лестно высказался о нападающем Эдинсоне Кавани.

«Для меня самое важное в Кавани – это него его забегания или голы, а то, как он помогает отобрать мяч. Люди любят анализировать цифры и смотреть, сколько пробегает каждый игрок, по этому показателю Кавани находится в топ-3 в каждом матче, не забывайте, что он нападающий», - цитирует португальского полузащитника BT Sport.

34-летний уругваец сыграл 33 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт Кавани с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш
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