Фернандеш рассказал, что больше всего ценит в Кавани

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш лестно высказался о нападающем Эдинсоне Кавани.

«Для меня самое важное в Кавани – это него его забегания или голы, а то, как он помогает отобрать мяч. Люди любят анализировать цифры и смотреть, сколько пробегает каждый игрок, по этому показателю Кавани находится в топ-3 в каждом матче, не забывайте, что он нападающий», - цитирует португальского полузащитника BT Sport.

34-летний уругваец сыграл 33 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт Кавани с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.