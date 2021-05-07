Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Сульшер готов рассердить других претендентов на места в топ-4 АПЛ

07 Мая 2021, 17:44,

«Манчестер Юнайтед» предстоит столкнуться с очень напряжённым календарём. 9 мая команда Уле Гуннара Сульшера сыграет с «Астон Виллой», 11 мая – с «Лестером», а 13 мая – с «Ливерпулем». Сульшер будет применять ротацию состава, понимая, что это может повлиять на итоговое распределение мест в турнирной таблице.  

«Я должен думать о своих игроках. Знаю, что найдутся команды, которые борются за место в Лиге чемпионов и скажут: «МЮ» играет не сильнейшим составом». Кто-то будет недоволен, ведь это может повлиять на судьбу мест в топ-4 Премьер-лиги. Но это не моя проблема», - цитирует Сульшера Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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