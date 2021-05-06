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«Астон Вилла» собирается отпустить молодого защитника Бёртона

06 Мая 2021, 22:13,

Защитник «Астон Виллы» Брэд Бёртон собирается покинуть расположение клуба на правах свободного агента. Как сообщает LancsLive, игроком интересуется другой клуб Премьер-лиги – «Бёрнли». Правый защитник, который был капитаном «Астон Виллы» до 23 лет, сейчас находится в шорт-листе «Бёрнли» и даже присутствовал на матче второй Премьер-лиги против «Лидс Юнайтед». В «Бёрнли» всерьез рассматривают дать возможность Бёртону проявить себя на «Тёрф-Мур».

На сегодняшний день «Астон Вилла» занимает 10-е место в Премьер-лиге, набрав в общей сложности 48 очков.

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Бёрнли, Астон Вилла, Премьер-Лига Англии, Брэд Бёртон
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