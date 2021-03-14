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​Артета: «Хотим быть лучшими в АПЛ, а не в Лондоне»

14 Марта 2021, 15:32,

В воскресенье вечером в чемпионате Англии пройдёт дерби Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». В символической турнирной таблице среди лондонских клубов в этом чемпионате «канониры» занимают четвёртое место. У Микеля Артеты спросили, приемлемо ли «Арсеналу» находиться на четвёртой позиции среди клубов столицы.

«Нет. Мы хотим быть лучшими – и не в Лондоне. Мы хотим быть лучшими во всей лиге. Это тот стандарт, которого мы должны достичь на фоне ожиданий и того, что наш клуб делал на протяжении многих лет. Меня не интересует Лондон. Меня интересует вся страна, и я хочу быть лучшим в стране», - сказал Артета Mirror.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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