​Артета: «Хотим быть лучшими в АПЛ, а не в Лондоне»

В воскресенье вечером в чемпионате Англии пройдёт дерби Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». В символической турнирной таблице среди лондонских клубов в этом чемпионате «канониры» занимают четвёртое место. У Микеля Артеты спросили, приемлемо ли «Арсеналу» находиться на четвёртой позиции среди клубов столицы.

«Нет. Мы хотим быть лучшими – и не в Лондоне. Мы хотим быть лучшими во всей лиге. Это тот стандарт, которого мы должны достичь на фоне ожиданий и того, что наш клуб делал на протяжении многих лет. Меня не интересует Лондон. Меня интересует вся страна, и я хочу быть лучшим в стране», - сказал Артета Mirror.