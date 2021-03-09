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Бэйл: «Я с лёгкостью согласился вернуться в место, где меня любят»

09 Марта 2021, 21:52,

Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл поведал болельщикам о причинах возвращения в свой бывший клуб.

- Я думаю, все знаю, насколько сильно я люблю «Тоттенхэм», и как здорово здесь было до моего ухода в «Реал», - сказал валлиец в аккаунте клуба в Twitch. - Я хотел играть в футбол и помогать своей команде так, как мог. Я с легкостью согласился вернуться в место, где меня любят.

- Конечно, я знал многих людей в клубе, поэтому адаптация прошла легко, я знал, что это не будет проблемой. Я смог впрячься в работу, играть в футбол и приносить максимум пользы «Тоттенхэму», - добавил Бэйл.

31-летний футболист забил 10 мячей в 22 поединках в стане «шпор».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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