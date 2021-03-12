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​Артета: «Атака «Тоттенхэма» одна из самых особенных в Европе»

12 Марта 2021, 16:49,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу атакующей линии «Тоттенхэма». Команды сразятся в дерби северного Лондона в ближайшее воскресенье, четырнадцатого марта.

«Атаке «Тоттенхэма» сложно противостоять. Уровень качества, точности и взаимопонимания делает их атакующую линию, вероятно, одной из самых особенных в Европе. «Тоттенхэму» не нужно много создавать для того, чтобы забивать голы. Нас ждёт сложная игра, но мы хорошо подготовимся, чтобы постараться справиться с ними», - рассказал Артета журналистам после игры с «Олимпиакосом».

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в Премьер-лиге седьмое место, а «Арсенал» - десятое.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Микель Артета
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