​Артета: «Атака «Тоттенхэма» одна из самых особенных в Европе»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу атакующей линии «Тоттенхэма». Команды сразятся в дерби северного Лондона в ближайшее воскресенье, четырнадцатого марта.

«Атаке «Тоттенхэма» сложно противостоять. Уровень качества, точности и взаимопонимания делает их атакующую линию, вероятно, одной из самых особенных в Европе. «Тоттенхэму» не нужно много создавать для того, чтобы забивать голы. Нас ждёт сложная игра, но мы хорошо подготовимся, чтобы постараться справиться с ними», - рассказал Артета журналистам после игры с «Олимпиакосом».

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в Премьер-лиге седьмое место, а «Арсенал» - десятое.