Моуринью сожалеет о том, что судьи не дают послематчевых интервью

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не сдерживал эмоций в послематчевом интервью в эфире Sky Sports. Его команда проиграла «Арсеналу» (1:2) во многом из-за пенальти за фол Давинсона Санчеса на Александре Ляказетте.

- Арбитры не дают послематчевых интервью? Какая жалость! Мы играли очень плохо в первом тайме, и счет 1:1 не отражал происходящее на поле. Мы были ужасны. После перерыва мы могли только улучшить игру, что и сделали. Но тогда есть вопрос, его невозможно задать, потому что они молчат, в адрес Майкла Оливера. Возможно, и к Полу Тирни также, ведь он был главным по системе ВАР, - заявил Моуринью.

Португалец добавил, что пересмотрел фол на айпэде и уверен, что пенальти мог поставить только один из обладателей сезонного абонемента на матчи «Арсенала».