Моуринью сожалеет о том, что судьи не дают послематчевых интервью

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14 Марта 2021, 23:23,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не сдерживал эмоций в послематчевом интервью в эфире Sky Sports. Его команда проиграла «Арсеналу» (1:2) во многом из-за пенальти за фол Давинсона Санчеса на Александре Ляказетте.
- Арбитры не дают послематчевых интервью? Какая жалость! Мы играли очень плохо в первом тайме, и счет 1:1 не отражал происходящее на поле. Мы были ужасны. После перерыва мы могли только улучшить игру, что и сделали. Но тогда есть вопрос, его невозможно задать, потому что они молчат, в адрес Майкла Оливера. Возможно, и к Полу Тирни также, ведь он был главным по системе ВАР, - заявил Моуринью.
Португалец добавил, что пересмотрел фол на айпэде и уверен, что пенальти мог поставить только один из обладателей сезонного абонемента на матчи «Арсенала».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
Маур против судеек. Многосерийный сериал. Серия 2144-я...
Что не так с фолом? Чел просто играл в ногу. Уже допустили ошибку ошибку, когда Пикфорда не удалили. В этот раз все правильно сделали.
Если и было нарушение, то со стороны Ляказета.
По сути, ВАР должен сделать раскадровку, момент - сатика-динамика (динамика-статика), момент удара (касания) по мячу, момент контакта двух сторон (игроков). Из чего мы (я это увидел ещё в on line) увидим, что после касания мяча Ляказетом его нога движется дальше (за пределы его "зоны"))) и, по сути он бьёт защитника.
Можно конечно запретить вообще защитникам не приближаться к нападающим. Установить такой себе парктроник с электорошокером на каждого защитника, только ближе 1 метра от нападающего - разряд...
Оливер - самодур в судействе. У всех судей бывают ошибки, но этот случай не поддаётся лечению. Кто не согласен, желаю чтобы он судил их (команды) всегда!
P.S. Смотрел матч МС - Лестер, с "судейством" г-на Оливера. Возятся, борются вне штрафной ... только мяч в штрафной уяк игрок Лестера упал - пенальти... Три падения в штрафной - три пенальти.