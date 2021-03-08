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Анри мечтает тренировать «Барселону» и «Арсенал» или стичь траву на «Эмирейтс»

08 Марта 2021, 23:06,

Бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри поделился своей мечтой.

- Я пока только учусь, и время покажет, что будет дальше. Если я не буду успешен, то не буду претендовать на топ-варианты. Я фокусируюсь только на том, что могу контролировать, - цитирует Анри FourFourTwo.

- Хотел бы я тренировать «Барселону»? Да. Если спросите то же самое про «Арсенал» - да. Если спросите, не захочу ли однажды стричь траву на «Эмирейтс» - да. У меня это в крови, я болельщик «Арсенала», - добавил француз.

Анри забил 366 голов на клубном уровне и 51 за сборную, провел восемь лет в «Арсенале» и три в «Барселоне». Поработав тренером сборной Бельгии, Тьерри Анри недолго возглавлял «Монако» и «Монреаль», добыв всего 13 побед в 49 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Арсенал Лондон, Тьерри Анри
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
09 Марта 2021, 00:37

короче стриги просто газон на Эмирейтс , как тренер ты нифига не смог , нигде ...увы . а по сути я вообще не понимаю этих людей , бобла у них есть , зачем в тренера ?? нафига эти инфаркты ???

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