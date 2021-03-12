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​Моуринью – об «Арсенале»: «Не смотрю на команды, которые ниже нас»

12 Марта 2021, 17:20,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался в преддверии дерби с «Арсеналом», которое пройдёт четырнадцатого марта.

«Я смотрю вверх, а не вниз. Если бы у «Арсенала» было на семь очков больше, я бы смотрел на них. Но на семь очков больше имеем мы, поэтому я смотрю вверх. Мы чувствуем, что мы должны быть ваше в таблице, и чтобы подняться туда, нам нужны очки. Для нас не важно, кто соперник, дерби это или нет, мы боремся за три очка в каждом матче. Если бы вместо «Арсенала» нашим соперником была «Астон Вилла» или «Ньюкасл», у меня были бы точно такие же ощущения», - приводит слова Моуринью Yahoo! Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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