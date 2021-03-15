Моуринью высказался о травме Сона

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поединка против «Арсенала» (1:2) высказался о повреждении нападающего Сон Хынмина. Форвард травмировался в начале матча и был заменен.

«У Сона мышечная травма. Такие повреждения бывают очень неприятными. Я пока не знаю, надолго ли он выбыл из строя», - приводит слова португальского специалиста Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ корейский нападающий провел 28 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей и девять результативных передач.

«Тоттенхэм» с 45 очками занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.