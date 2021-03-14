Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби

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14 Марта 2021, 21:26,
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Центральным матчем воскресенья в АПЛ стало лондонское дерби - «Арсенал» против «Тоттенхэма».
|33' Ламела Эрик (0:1)
|(1:1) Эдегор Мартин 44'
|(2:1) Ляказетт Александр 64'
Удачное время для лондонского дерби выбрал календарь АПЛ. «Арсенал» и «Тоттенхэм» сейчас как раз на ходу. «Канониры» за последний месяц проиграли только «Манчестер Сити», выбили «Бенфику» из Лиги Европы, закрепились в середине турнирной таблицы, почти догнав кризисный «Ливерпуль». У «Тотенхэм» особенно получились последние пять матчей, где команда Моуринью добыла пять побед.
Посреди недели обе команды играли в 1/8 финала Лиги Европы, одолев своих соперников с разницей в два мяча. «Тоттенхэм» выдал мастер-класс для ЦСКА и «Краснодара»: как обыграть «Динамо» Загреб. А лондонский «Арсенал» на выезде переиграл «Олимпиакос» со счётом 3:1, что само по себе очень сложно. Первым и довольно красивым голом за «канониров» отметился Мартин Эдегор.
Матч против «Тоттенхэма» норвежец тоже начал в старте, а вот Обамеянг, Виллиан и Пепе остались на скамейке запасных. У «шпор» организовался очень мощный квартет впереди: Кейн, Сон, Бэйл, Моура. Однако уже на 20-й минуте он был разрушен из-за травмы корейца. Дёрнул мышцу Сон и был заменён на Ламелу, который первым же ударом открыл счёт в матче. Да, как открыл! Регилон с левого фланга сделал передачу в штрафную на Моуру, Лукас оставил мяч аргентинцу, а тот рабоной метров с двенадцати послал мяч в угол ворот - 0:1.
«Тоттенхэм» открыл счёт первым попаданием в створ и «арсенал» ответил той же монетой. С той лишь разницей, что у «канониров»-то моменты были. Смит-Роу шикарным дальним ударом сотряс перекладину, а потом после его же передачи Седрик с линии штрафной площади шарахнул в штангу. Каркас выручал «шпор» до последней минуты первого тайма, когда Мартин Эдегор в касание замкнул прострел Кирана Тирни, с помощью рикошета переиграв Уго Льориса - 1:1.
Во втором тайме «Арсенал» соперника дожал, пусть и не сразу. Завершился уже час игрового времени, как свежий Николя Пепе придумал передачу на Ляказетта. Александр успел пробить по воротам (не лучшим образом), но далее его в подкате снёс Давинсон Санчес. Сам же пострадавший реализовал пенальти, обманув соотечественника - 2:1. «Тоттенхэму» нужно было отыгрываться, но вместо этого Эрик Ламела решил подрихтовать лица и ноги соперникам. Сначала досталось Томас, затем Тирни, а аргентинец за каждый эпизод получил по жёлтой карточке и поле покинул.
Но финальный штурм от команды Моуринью всё же случился. Кейн забил из офсайда и даже не успел порадоваться, а на последней минуте основного времени ещё и штангу сотряс классным ударом. «Арсенал» заслужил победу и он её удержал, оставив за собой лондонское дерби.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм
Ребята, дозвольте ложку дёгтя. Это - победа, но победа лузера, у которого лузерство - в его командной ДНК. Первый тайм прошёл под девизом БЕДНОМУ ЖЕНИТЬСЯ - И НОЧЬ КОРОТКА, второй до удаления Ламелы - игра в контроль и пенальти, в котором больше невезения, чем логики, если смотреть со стороны ТТХ, а после удаления - ГРЁБАНЫЙ ПОЗОР. Так уважающие себя спортсмены не играют. Что же, деваться некуда - таким игроком был Артета, так он и воспитывает своих игроков, став тренером. Да, Артета хороший специалист, но как человек - слизняк.
Ладно, желчь выплеснул. Теперь - спокойно и по делу. Команде нужен скорер-убийца. Хотя бы такой, как Агуэро в свои лучшие годы - о Холланде мечтать глупо. И да, команде нужен характер. Ведём в счёте, имеем численный перевес - от запаха крови не продохнуть! Так нет же - оставшись в большинстве, садятся глубоко и 15 минут играют на отбой. И это при том, что в численном равенстве возили шпор рылом по газону. Не понимаю, как так можно. И зачем...
Молодцы пушкари, утерли нос самовлюбленному физруку
Да гол шикарный. Но Арсы заслуженно победили. Вобще матч отличный!
пока ,что это лучший гол в 21 году и звание Пушкаша в кармане..)) пс гол Ламелы рабоной если ,что)
Игра ничейная! Больше повезло "канонирам" с пенальти. Обидно "шпорам" вдвойне, что удар перед назначением пеналя у Ляказета не получился, а потому его можно было вообще не трогать. Ну и Кейну не повезло, когда он после штрафного попал в штангу, а его партнёр при добивании попал вместо огромных ворот в голову защитника хозяев. Героем матча всё равно считаю Ламелу - такого наслаждения от забитого гола я давно не получал! В этом вся красота футбола!!! Эдегор - безусловно - усилил "Арсенал", придал его игре мысль и стройность. Наконец-то появился человек, который достойно заменил Озила в плане построения атакующей игры. Но норвежец и в прессинге сегодня отработал по полной. Интересно - сколько км он сегодня "намотал"?
Ламела не впервые рабоной забивает, умеет, молодцом. Санчес как был так и остается слабым звеном в обороне "шпор". Победа Арсенала заслужена, поздравляю. Антифутбол, который с такой хорошей атакой на протяжении большей части матча показывал Тотен, повержен. Канонирам - успехов, жалко, добавлять начали поздновато, и вклиниться наверх будет тяжело. Арсенал должен быть в еврокубках. Хочется в это верить.
Всё нормально, просто варсенал выиграл у вартенхема ))
Какая же ущербная, трусливая и скучная игра у Маура. И это с такими то игроками!!!
У него тоже самое и в Реале был
во-во! иметь такое нападение и так строить игру, по сути на одних контрах. шпоры с таким составом должны были кучу моментов насоздавать, а создавали только канониры и изредка Кейн практически в одиночку.
Что он, что Симеоне - два сапога пара. Причем, сделали они такой резкий крен в оборону и игру на ошибках соперника не сразу, а с течением лет. Не люблю такой футбол и не понимаю.
отлично канониры сыграли! утёрли нос самовлюблённому мавришке! шпоры же хороший футбол показывали эпизодами.