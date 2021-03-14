Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби

Центральным матчем воскресенья в АПЛ стало лондонское дерби - «Арсенал» против «Тоттенхэма».

Удачное время для лондонского дерби выбрал календарь АПЛ. «Арсенал» и «Тоттенхэм» сейчас как раз на ходу. «Канониры» за последний месяц проиграли только «Манчестер Сити», выбили «Бенфику» из Лиги Европы, закрепились в середине турнирной таблицы, почти догнав кризисный «Ливерпуль». У «Тотенхэм» особенно получились последние пять матчей, где команда Моуринью добыла пять побед.

Посреди недели обе команды играли в 1/8 финала Лиги Европы, одолев своих соперников с разницей в два мяча. «Тоттенхэм» выдал мастер-класс для ЦСКА и «Краснодара»: как обыграть «Динамо» Загреб. А лондонский «Арсенал» на выезде переиграл «Олимпиакос» со счётом 3:1, что само по себе очень сложно. Первым и довольно красивым голом за «канониров» отметился Мартин Эдегор.

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Матч против «Тоттенхэма» норвежец тоже начал в старте, а вот Обамеянг, Виллиан и Пепе остались на скамейке запасных. У «шпор» организовался очень мощный квартет впереди: Кейн, Сон, Бэйл, Моура. Однако уже на 20-й минуте он был разрушен из-за травмы корейца. Дёрнул мышцу Сон и был заменён на Ламелу, который первым же ударом открыл счёт в матче. Да, как открыл! Регилон с левого фланга сделал передачу в штрафную на Моуру, Лукас оставил мяч аргентинцу, а тот рабоной метров с двенадцати послал мяч в угол ворот - 0:1.

«Тоттенхэм» открыл счёт первым попаданием в створ и «арсенал» ответил той же монетой. С той лишь разницей, что у «канониров»-то моменты были. Смит-Роу шикарным дальним ударом сотряс перекладину, а потом после его же передачи Седрик с линии штрафной площади шарахнул в штангу. Каркас выручал «шпор» до последней минуты первого тайма, когда Мартин Эдегор в касание замкнул прострел Кирана Тирни, с помощью рикошета переиграв Уго Льориса - 1:1.

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Во втором тайме «Арсенал» соперника дожал, пусть и не сразу. Завершился уже час игрового времени, как свежий Николя Пепе придумал передачу на Ляказетта. Александр успел пробить по воротам (не лучшим образом), но далее его в подкате снёс Давинсон Санчес. Сам же пострадавший реализовал пенальти, обманув соотечественника - 2:1. «Тоттенхэму» нужно было отыгрываться, но вместо этого Эрик Ламела решил подрихтовать лица и ноги соперникам. Сначала досталось Томас, затем Тирни, а аргентинец за каждый эпизод получил по жёлтой карточке и поле покинул.

Но финальный штурм от команды Моуринью всё же случился. Кейн забил из офсайда и даже не успел порадоваться, а на последней минуте основного времени ещё и штангу сотряс классным ударом. «Арсенал» заслужил победу и он её удержал, оставив за собой лондонское дерби.