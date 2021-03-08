Моуринью поведал о психологических проблемах Бэйла

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о ренессансе полузащитника Гарета Бэйла в стане «шпор».

- Я обнаружил психологические страхи у Бэйла, - заявил наставник ВВС. - Когда на протяжении сезонов регулярно получаешь травмы, думаю, что здесь проблема в психологии, потому что это приносит страх и нестабильность.

- А вот когда все работает отлично, и все вокруг стараются делать все возможное, в такой момент психологический барьер разрушается. И он его разрушил. Он сам, не мы. Мы просто его поддержали, - добавил португалец.

Бэйл арендован «Тоттенхэмом» у «Реала». В 2021 году он забил уже 7 голов.