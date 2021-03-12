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Моуринью рассказал о травме Кейна

12 Марта 2021, 11:15,

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о состоянии ведущего форварда команды Гарри Кейна. Игрок получил повреждение по ходу вчерашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:0).

«Надеюсь, с Гарри будет все в порядке, и он сможет сыграть против «Арсенала». Это большой матч для нас. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра. Надеемся на лучшее», - приводит слова португальского специалиста BBC.

Матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоится в воскресенье, 14-го марта, на стадионе Эмирейтс. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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Tytus
12 Марта 2021, 12:05

Наводит тень на божий день. Ох, Моур, Моур, кому ты лапшу вешаешь? Да тебя уже все как облупленного знают! В воскресенье, на "удивление" Артеты со товарищи, Кейн будет как огурчик.

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