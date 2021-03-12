Моуринью рассказал о травме Кейна

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о состоянии ведущего форварда команды Гарри Кейна. Игрок получил повреждение по ходу вчерашнего матча 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:0).

«Надеюсь, с Гарри будет все в порядке, и он сможет сыграть против «Арсенала». Это большой матч для нас. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра. Надеемся на лучшее», - приводит слова португальского специалиста BBC.

Матч между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоится в воскресенье, 14-го марта, на стадионе Эмирейтс. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.