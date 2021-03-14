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Артета наказал Обамеянга невыходом на поле против «Тоттенхэма»

14 Марта 2021, 19:35,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил отсутствие в стартовом составе  на матч Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» капитана команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

- Он должен был выходить с первых минут, но получил дисциплинарное наказание. Мы перетасовали состав и двигаемся дальше. У нас есть процедуры перед каждым матчем, которые мы должны уважать, вот и все, - заявил наставник в интервью Sky Sports.

- У нас есть другие футболисты, которые могут сыграть. Недавно у нас были некоторые изменения в составе, а также есть игроки, готовые выходить на поле и заслуживают этого. Поэтому эта ситуация не доставляет мне дискомфорта, - добавил Артета.

Добавим, что Обамеянг - лучший форвард «канониров»,  а в последних семи матчах забил шесть голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг, Микель Артета
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Комментарии (1)
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0
redwhite1959
14 Марта 2021, 20:07

Уже сейчас можно СМЕЛО сказать, что гол Ламелы - лучший гол в 2021 году!!! Я таких никогда не видел!!!

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