Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Моуринью повторил свой антирекорд по количеству проигранных матчей

14 Марта 2021, 22:41,

Поражение в 28-м матче сезона в Премьер-лиги от «Арсенала» (1:2) стало для «Тоттенхэма» уже девятым в сезоне. Команда остается в шести очках от зоны Лиги чемпионов (седьмое место). Примечательно, что в тренерской карьере Жозе Моуринью лишь раз были подобные показатели - после первой половины сезона 2015/16 в «Челси», когда в декабре португальца попросили освободить должность.

«Тоттенхэм» проигрывал «Эвертону», дважды «Ливерпулю», «Лестеру», «Брайтону», «Челси», «Манчестер Сити» и «Вест Хэму». «Шпорам» предстоит сыграть с загребским «Динамо» и «Астон Виллой». Первой игрой после международного перерыва станет матч с «Ньюкаслом» 3 апреля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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