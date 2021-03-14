Моуринью повторил свой антирекорд по количеству проигранных матчей

Поражение в 28-м матче сезона в Премьер-лиги от «Арсенала» (1:2) стало для «Тоттенхэма» уже девятым в сезоне. Команда остается в шести очках от зоны Лиги чемпионов (седьмое место). Примечательно, что в тренерской карьере Жозе Моуринью лишь раз были подобные показатели - после первой половины сезона 2015/16 в «Челси», когда в декабре португальца попросили освободить должность.

«Тоттенхэм» проигрывал «Эвертону», дважды «Ливерпулю», «Лестеру», «Брайтону», «Челси», «Манчестер Сити» и «Вест Хэму». «Шпорам» предстоит сыграть с загребским «Динамо» и «Астон Виллой». Первой игрой после международного перерыва станет матч с «Ньюкаслом» 3 апреля.