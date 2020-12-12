Рой Кин раскритиковал игроков за настрой на дерби Манчестера

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался после дерби «красных дьяволов» в «Манчестер Сити», которое завершилось со счётом 0:0.

«Две жёлтые карточки в дерби… И я никогда не видел столько объятий и бесед после игры. Это дерби! Я очень расстроен, потому что футболистам на футбольном поле нужно пытаться добиться победы», - сказал Кин в эфире Sky Sports.

Рой Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2006 год. В 470 матчах за «красных дьяволов» Кин, игравший на позиции полузащитника, забил 51 гол и отдал 29 результативных передач на партнёров.