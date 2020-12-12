​Гвардиола: «Без зрителей это не было дерби»

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12 Декабря 2020, 22:59,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после ничьей с «Манчестер Юнайтед».
«0:0. Они хорошо начали после того, как мы здорово завершили первый тайм. Мы создали три или четыре хороших момента. Нельзя рассчитывать на слишком много моментов в игре против такой команды, как «Манчестер Юнайтед». Мы набрали одно очко. Это хорошее очко для будущего.
«Юнайтед» всегда силён, это «Олд Траффорд». Когда они могут убежать в атаку, то всегда могут забить, но мы очень хорошо их контролировали.
Это не было дерби. Всё было бы иначе, если бы на стадионе были болельщики. Возможно, в такой ситуации соперник давил бы больше. Без фанатов футбол другой, но вирус ещё существует, и мы должны быть осторожны», - сказал Гвардиола BBC.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола