​Гвардиола: «Без зрителей это не было дерби»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после ничьей с «Манчестер Юнайтед».

«0:0. Они хорошо начали после того, как мы здорово завершили первый тайм. Мы создали три или четыре хороших момента. Нельзя рассчитывать на слишком много моментов в игре против такой команды, как «Манчестер Юнайтед». Мы набрали одно очко. Это хорошее очко для будущего.

«Юнайтед» всегда силён, это «Олд Траффорд». Когда они могут убежать в атаку, то всегда могут забить, но мы очень хорошо их контролировали.

Это не было дерби. Всё было бы иначе, если бы на стадионе были болельщики. Возможно, в такой ситуации соперник давил бы больше. Без фанатов футбол другой, но вирус ещё существует, и мы должны быть осторожны», - сказал Гвардиола BBC.