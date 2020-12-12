Засушливое дерби Манчестера: «Юнайтед» Сульшера и «Сити» Гвардиолы в атаке не впечатлили

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12 Декабря 2020, 22:25,
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В рамках 12-го тура АПЛ состоялась встреча двух клубов из Манчестера – «Юнайтед» принимал «Сити».
«Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити». Какая же громкая и красивая афиша. Но, страшно сказать, что сейчас не один из клубов не находится в зоне еврокубков (6-е и 7-е места соответственно), а на неделе «Лейпциг» наглым образом выбил «красных дьяволов» из Лиги чемпионов. Если бы не всплеск в конце матча, то команда Сульшера на разгром бы устроилась, совсем скверно завершив путь по Лиге чемпионов.
«МЮ» три раза проиграл за последние четыре тура ЛЧ, но в то же время в чемпионате держал отличный темп. Четыре игры кряду выиграли «дьяволы», расправившись в том числе с крепким «Эвертоном». «Сити» тоже с победной серией подходил к дерби. После безвольного поражения «Тоттенхэму» команда Хосепа Гвардиолы подправила статистику на аутсайдерах. 7:0 в матчах с «Бернли» и «Фулхэмом», интересно, что за 8 игр АПЛ до этого «горожане» отличились всего 10 раз.
Сульшер вышел на битву с Гвардиолой без Кавани, зато с молодым дуэтом нападающих Гринвуд – Рэшфорд и «неожиданным» Полем Погба в старте. "Манчестеры", конечно же, опасались друг друга, но опасными моментами кололи. Люк Шоу от угла поля нашёл Линделофа, швед сбросил на дальнюю штангу, где миллиметров не хватило Мактоминаю. «Сити» ответил выпадом Стерлинга. Рахим на быстрых ногах ушёл от защитников, но его удар был сблокирован всё тем же Линделофом. Швед вовремя распластался в подкате.
Высокий прессинг помог «дьяволам» на исходе получаса. Неудачный вынос Эдерсона достался хозяевам, мяч получил Поль Погба и бил, казалось бы, наверняка, но фанаты «МЮ» разочарованно всплеснули руками – француз не смог переиграть бразильского голкипера. «Сити» снова пришлось отвечать. Светлая голова команды Кевин де Брейне вывел Рияда Мареза на рандеву с Давидом де Хеа, но и тут страж ворот оказался проворнее. Нули на табло сохранились до перерыва.
Обоюдоострая борьба с равными шансами на успех (разве что владение было больше у «Сити») чуть не прервалась судейским решением. Крис Кавана уже указал на «точку», когда Маркус Рэшфорд откликнулся на пас с правого края и в штрафной площади прямой ногой влетел в него Кайл Уокер. Пенальти назначен, но пробить его не удалось. Вмешался VAR, определивший офсайд у Маркуса Рэшфорда. Явное нарушение Кайла Уокера из-за этого «юридической» силы не имело.
Неназначенный пенальти будто испугал обе команды. Минимум опасных моментов, даже подходов к воротам. С 50-й минуты «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» стали просто играть на 0:0. Кстати, в этом сезоне – довольно частый сценарий для матча грандов АПЛ. Несколько нереализованных моментов на старте, а затем страх проиграть и засушливая ничья. Дерби Манчестера пополнило список этой «скукоты». Нули оставили соперников по соседству, «МЮ» - на седьмом месте, «горожане» - восьмые.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
ну прям шахматы...
обе команды вышли играть на ничью. Гвардиола, видимо, нахлебался, наполучал контратак, напроигрывал матчей) строгая игра уже в каком матче против сильного соперника.
выделять в таких играх можно только оборону, но мне - как это не странно - понравился Погба..)
МЮ понравился! Если раньше в матчах с "горожанами" МЮ - практически ВСЕГДА - действовал 2-м номером ( как правило статистика владения мячом составляла 30% на 70% в пользу МС ), то сегодня отвечал ВСЕГДА атакой на атаку ( это выразилось и во владении мячом - 46% на 54% в ползу МС ). МЮ старается атаковать ВЕРТИКАЛЬНО - в команде диспетчерские функции осуществляют сразу трое - Погба, Фернандеш и Фред. Если бы сегодня Рэшворд был в ударе ( или в форме ), то обязательно реализовал хотя бы один из пасов этой троицы. Слышал, что хотят продать Погба в зимнее ТО в "Юве". На мой взгляд Поль - системообразующий игрок МЮ ( такой же как Де Брюйне в МС ), а потому его продажа будет большой ошибкой.
понимаешь. проблема в том. что в отличие от бельгийца он образует эту систему раз матчей в 5. не чаще.
Не забили...но и не пропустили...на балл впереди шити, что радует...еще порадовало - Магги выключил Стерлинга, чего не ожидал...из минусов - можно было, при этих раскладах, выпустить Хендерсона с его выносами, возможно пошло бы бодрее...но, в общем, настроение не испортили