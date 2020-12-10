Агуэро не попадёт в стартовый состав «Манчестер Сити» на дерби с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не попадёт в стартовый состав команды на субботнее дерби с «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

В среду в игре Лиги чемпионов против «Марселя» Агуэро вышел на замену и забил гол.

«Инстинкт забивать голы будет у Агуэро всегда. Важно то, что он провёл хорошие три-четыре тренировки, и его реакция была хорошей. Он сыграл 25 минут, забил гол и был активен. Он будет возвращаться шаг за шагом. Важно то, как он будет чувствовать себя завтра.

Сыграет ли Агуэро с первых минут в дерби? Нет», - сказал Гвардиола.