Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Вот почему у нас такие высокие зарплаты»: Гвардиола поддержал Сульшера

11 Декабря 2020, 18:58,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

«Вот почему у нас такие высокие зарплаты», - пошутил Гвардиола на пресс-конференции, когда его спросили о работе тренера будто на американских горках.

«Мне не нужно оказывать Сульшеру какую-то поддержку, потому что он достаточно силён. Он знает, как работает этот бизнес. Если мы побеждаем – мы гении, а если мы проигрываем – нас нужно увольнять. Это происходит в «Манчестер Юнайтед» и во всех клубах по всему миру», - отметил тренер.

В субботу, 12 декабря, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в дерби. Игра стартует в 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола