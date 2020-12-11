​«Вот почему у нас такие высокие зарплаты»: Гвардиола поддержал Сульшера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера.

«Вот почему у нас такие высокие зарплаты», - пошутил Гвардиола на пресс-конференции, когда его спросили о работе тренера будто на американских горках.

«Мне не нужно оказывать Сульшеру какую-то поддержку, потому что он достаточно силён. Он знает, как работает этот бизнес. Если мы побеждаем – мы гении, а если мы проигрываем – нас нужно увольнять. Это происходит в «Манчестер Юнайтед» и во всех клубах по всему миру», - отметил тренер.

В субботу, 12 декабря, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в дерби. Игра стартует в 20:30 по московскому времени.