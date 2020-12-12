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Де Брёйне поделился ожиданиями от дерби с «Манчестер Юнайтед»

12 Декабря 2020, 09:22,

Global Look Press

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Нам нужно быть сконцентрированными, ведь «Юнайтед» после неудачи в Лиге чемпионов постарается показать себя с лучшей стороны.

В прошлом сезоне мы уступили 1:2, однако сейчас «Манчестер Сити» выглядит более солидно. Много игроков вернулись после травм, а еще мы начали много забивать в последнее время, при этом не пропуская», - приводит слова бельгийца портал Goal.

Матч пройдет на «Олд Траффорд» в субботу, 12-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кевин де Брёйне
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