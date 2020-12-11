​Сульшер перед дерби с «Манчестер Сити»: «Важно не нажимать тревожную кнопку»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу влияния вылета из Лиги чемпионов на настрой перед дерби с «Манчестер Сити».

«Любой футболист должен расстраиваться и разочаровываться после поражения, но приходить в норму и пытаться выиграть следующий матч. Думаю, в этом сезоне мы несколько раз показывали, что можем достаточно хорошо справляться с неудачами.

Важно не нажимать тревожную кнопку. В футболе невозможно выигрывать все матчи, но есть поражения, которые остаются в памяти и причиняют больше вреда и последствий, чем другие. Сейчас мы сталкиваемся с реальностью отсутствия Лиги чемпионов до конца сезона. Нужно убедиться, что мы вернёмся в этот турнир в следующем году», - сказал Сульшер на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в дерби 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.