Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сульшер перед дерби с «Манчестер Сити»: «Важно не нажимать тревожную кнопку»

11 Декабря 2020, 17:53,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу влияния вылета из Лиги чемпионов на настрой перед дерби с «Манчестер Сити».

«Любой футболист должен расстраиваться и разочаровываться после поражения, но приходить в норму и пытаться выиграть следующий матч. Думаю, в этом сезоне мы несколько раз показывали, что можем достаточно хорошо справляться с неудачами.

Важно не нажимать тревожную кнопку. В футболе невозможно выигрывать все матчи, но есть поражения, которые остаются в памяти и причиняют больше вреда и последствий, чем другие. Сейчас мы сталкиваемся с реальностью отсутствия Лиги чемпионов до конца сезона. Нужно убедиться, что мы вернёмся в этот турнир в следующем году», - сказал Сульшер на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в дерби 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола