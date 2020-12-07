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Гвардиола высказался о предстоящем дерби с «Манчестер Юнайтед»

07 Декабря 2020, 09:17,

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Испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост наставника «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

«Команда выложится на 100 процентов в предстоящем дерби. Мои подопечные не испытывают усталость, даже наоборот. «Манчестер Сити» стал лучше, чем месяц назад.

Самое важное, что мы сильно не уступаем лидерам и уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов», - передает слова Гвардиолы портал Goal.

Манкунианское дерби состоится в субботу, 12-го декабря, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хосеп Гвардиола
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