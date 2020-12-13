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​Гвардиола: «Нам не хватает Агуэро»

13 Декабря 2020, 11:36,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу нападающего Серхио Агуэро.

«Мы скучаем по Серхио. Не только сегодня, а в течение последних шести месяцев, ведь он много травмировался. Сегодня у него были проблемы с желудком, поэтому он остался дома.

Конечно, нам не хватает Агуэро, ведь это лучший нападающий в истории «Манчестер Сити». В ближайшее время мы будем без него, но когда он будет в форме, он вернётся», - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, в субботу «Манчестер Сити» сыграл вничью в гостях у «Манчестер Юнайтед» - дерби завершилось со счётом 0:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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