​Гвардиола: «Нам не хватает Агуэро»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу нападающего Серхио Агуэро.

«Мы скучаем по Серхио. Не только сегодня, а в течение последних шести месяцев, ведь он много травмировался. Сегодня у него были проблемы с желудком, поэтому он остался дома.

Конечно, нам не хватает Агуэро, ведь это лучший нападающий в истории «Манчестер Сити». В ближайшее время мы будем без него, но когда он будет в форме, он вернётся», - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, в субботу «Манчестер Сити» сыграл вничью в гостях у «Манчестер Юнайтед» - дерби завершилось со счётом 0:0.