Гвардиола: «Манчестер Сити» хочет наказать «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем поединке против «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Нас ожидает очень непростой поединок. «Манчестер Сити» постарается показать свой лучший футбол. Мы хотим наказать «Манчестер Юнайтед». Соперник знает, что мы едем только за победой», - передает слова испанского специалиста издание Express.

Дерби Манчестера состоится на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, 12-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.