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Гвардиола: «Манчестер Сити» хочет наказать «Манчестер Юнайтед»

12 Декабря 2020, 11:31,

Global Look Press

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем поединке против «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Нас ожидает очень непростой поединок. «Манчестер Сити» постарается показать свой лучший футбол. Мы хотим наказать «Манчестер Юнайтед». Соперник знает, что мы едем только за победой», - передает слова испанского специалиста издание Express.

Дерби Манчестера состоится на стадионе «Олд Траффорд» в субботу, 12-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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0
snk6565
12 Декабря 2020, 12:37

Как бы мне не хотелось...но боюсь - получится...с такой дырой в обороне и отсутствии движения, все может закончится плачевно...хотя надежда...и далее по тексту

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