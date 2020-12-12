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​«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» объявили составы на дерби

12 Декабря 2020, 19:38,

Global Look Press

Украшением субботнего футбольного вечера обещает стать дерби в английской Премьер-лиге между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которое пройдёт на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

Наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер включил в стартовый состав таких исполнителей: де Хеа, Уан-Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминей, Погба, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Гринвуд.

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, доверил место на футбольном поле таким игрокам: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Фернандиньо, Родри, де Брёйне, Марез, Стерлинг, Жезус.

Стартовый свисток на «Олд Траффорд» футболисты услышат в 20:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
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